Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Jordi Alba met fin à la dernière polémique du Barça !

Publié le 8 mars 2020 à 22h00 par La rédaction

A l’issue de la victoire de son équipe face à la Real Sociedad (1-0), Jordi Alba a tenu à prendre la défense d’Eder Sarabia, englué dans une polémique ces derniers jours.

Le FC Barcelone traverse une période trouble, aussi bien sur qu’en dehors des terrains. Sportivement, le club catalan peine à se montrer convaincant à l’image de sa défaite lors du Clasico face au Real Madrid (2-0). Et c’est lors de cette rencontre qu’une nouvelle polémique a éclaté. En effet, des images ont été diffusées montrant Eder Sarabia, l’adjoint de Quique Setién, injurier certains joueurs blaugrana . A la suite de cela, le média espagnol ABC a diffusé le témoignage d’une source interne au FC Barcelone. Une déclaration qui met en cause Eder Sarabia : « On dirait parfois qu’il est au-dessus de l’entraîneur et personne ne le connait, car il n’a rien fait au niveau professionnel. »

« On dirait que Sarabia avait tué quelqu'un »