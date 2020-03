Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Valverde, Sétien... L’étrange coup de gueule de Piqué !

Publié le 8 mars 2020 à 1h30 par A.C.

Gerard Piqué, défenseur central du FC Barcelone, a lancé un message clair après la victoire à l’arrachée face à la Real Sociedad (1-0).

C’est une période compliquée que traverse le FC Barcelone. En ce début d’année 2020, le club catalan a été secoué par plusieurs changements, ainsi que des polémiques plus ou moins importantes. Il y a bien sûr eu le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Sétien, qui ne semble toutefois pas porter ses fruits, puisque l’équipe réalise des prestations en demi-teinte. La défaite dans le Clasico face au Real Madrid n’a bien sûr pas arrangé les choses et ce samedi, les Barcelonais se sont imposés sur le plus petit des score face une accrocheuse équipe de la Real Sociedad.

« C’est ce qui arrive quand un club est en difficulté »