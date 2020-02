Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Piqué revient sur la dernière grosse polémique du Barça !

Publié le 25 février 2020 à 7h30 par La rédaction

Gérard Piqué est revenu en conférence de presse sur la polémique qui a frappé le FC Barcelone ces derniers jours. Le défenseur a tenu à désamorcer l’affaire et croit en la version de son président.

Le FC Barcelone se serait bien passé de cette nouvelle polémique. La SER Catalunya a révélé que le club blaugrana se serait lié à la société l3 Ventures qui a nui à l'image de certains cadres du vestiaire sur les réseaux sociaux. Parmi les joueurs visés se trouvent Lionel Messi, mais aussi Gérard Piqué. Afin de désamorcer l’affaire, Josep Maria Bartomeu s'est entretenu avec les joueurs concernés afin de leur fournir quelques explications.

« Les explications du président ? Comme je l'ai vu, je les ai crues »