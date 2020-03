Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le vestiaire remonté contre l’adjoint de Sétien ? La réponse de Piqué !

Publié le 8 mars 2020 à 7h00 par A.C.

Gerard Piqué a répondu aux questions concernant la récente polémique qui a frappé Eder Sarabia, adjoint de Quique Sétien au FC Barcelone.

La défaite dans le Clasico (2-0), n’a pas suffi. Le FC Barcelone a également dû composer avec une polémique autour du comportement de l’adjoint de Quique Sétien. Des images ont en effet capturé Eder Sarabia en train d’invectiver les joueurs barcelonais, comme b, d'une façon pas toujours correcte. Cela n’a pas plu aux cadres du vestiaire, qui n’auraient pas manqué de le lui reprocher.

« Franchement, pour nous, il n’y a aucun problème »