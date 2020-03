Foot - Mercato

Mercato : Qui va s’offrir Leon Bailey, le joyau de Leverkusen ?

Publié le 14 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayer Leverkusen, l’international jamaïcain Leon Bailey continue d’attirer les plus grands d’Europe.

Entré à la 62e minute de jeu contre les Rangers en Ligue Europa jeudi soir, l’international jamaïcain du Bayer Leverkusen Leon Bailey n’a pas tardé à poser des problèmes à la défense écossaise. Très remuant, il est souvent allé provoquer, avant de s’offrir un but à la 88e minute de jeu, scellant la victoire des Allemands en terre écossaises. Gaucher, il est capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Une polyvalence qui attire…

Le Bayern sur les rangs