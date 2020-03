Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des menaces toujours présentes dans le dossier Ter Stegen ?

Publié le 14 mars 2020 à 11h30 par A.D.

Étincelant sous les couleurs du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen susciterait l'intérêt de Chelsea, du Bayern et de la Juventus. Ces trois clubs seraient d'ailleurs déjà passé à l'action avec de grosses offres.

Marc-André Ter Stegen ne manquerait pas de prétendants. Très performant ces dernières saisons avec le FC Barcelone, le portier allemand aurait tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes. En fin de contrat à l'issue de la saison 2021-2022, Marc-André Ter Stegen figurerait sur les tablettes de Chelsea, du Bayern et de la Juventus. Alors que Marc-André Ter Stegen négocierait une prolongation avec la direction barcelonaise, ces trois cadors européens seraient prêts à se muer en trouble-fêtes. D'ailleurs, Frank Lampard, Hans-Dieter Flick et Maurizio Sarri - coachs respectifs des Blues , des Bavarois et des Bianconeri - auraient déjà lancé l'assaut pour le gardien du Barça.

Chelsea, le Bayern et la Juve seraient passés à l'action...