Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion décisive dans le dossier Ter Stegen ?

Publié le 14 mars 2020 à 9h00 par A.D.

Le Barça aurait ouvert les négociations pour prolonger Marc-André Ter Stegen. Les deux parties se seraient rencontrées et seraient proches d'un accord pour un contrat de quatre ou cinq ans.

Le Barça aurait fait un pas supplémentaire dans le dossier Ter Stegen. Alors que le contrat de son portier s'achève en juin 2022, le club catalan aurait démarré les discussions pour évoquer une prolongation. Selon les informations de Goal , divulguées ce vendredi, Marc-André Ter Stegen réclamerait un salaire XXL à hauteur de 15M€. Une somme que ne serait pas prêt à débourser le FC Barcelone pour son gardien. Alors que les négociations auraient ralenti, l'écurie blaugrana serait passée à la vitesse supérieure dernièrement.

Ter Stegen sur le point de signer un contrat de 4 ou 5 ans ?