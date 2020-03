Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Silva... Quel joueur Leonardo doit-il absolument prolonger ?

Publié le 14 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

A l'issue de la saison, plusieurs joueurs du PSG arriveront à la fin de leur contrat. Mais selon vous, qui faut-il absolument prolonger ? C'est notre sondage du jour !

A quelques mois de la fin de la saison, plusieurs joueurs du PSG voient leur avenir s'inscrire en pointillé dans la capitale, et plus particulièrement ceux dont le contrat arrivera à leur terme le 30 juin prochain. C'est notamment le cas de Thiago Silva. Le capitaine du PSG souhaiterait rester dans la capitale, mais Leonardo ne verrait pas les choses de la même manière et préférerait recruter un autre joueur plus jeune. En défense, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont également bien partis pour plier bagage dans les prochains mois. Selon les informations, le Belge est d'ailleurs déjà en contact avec le Borussia Dortmund, ce qui ne semble pas affoler Leonardo.

Cavani, Silva, Kouassi... Quel joueur doit signer un nouveau contrat ?

De son côté, le directeur sportif du PSG semble privilégier la signature du premier contrat professionnel de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Les deux joueurs formés à Paris n'ont toujours pas signé pro, au grand dam de Leonardo qui souhaiterait rapidement arranger cette situation. Adulé par les supporters, Edinson Cavani sera lui aussi libre cet été. En difficulté lors des premiers mois de cette saison, l'Uruguayen s'est repris en parvenant même à chiper la place de Mauro Icardi sur le front de l'attaque. Une situation contractuelle similaire à celle d'Eric Maxim Choupo-Moting, qui se fait toutefois très discret avec 3 buts en championnat.



