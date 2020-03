Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Onana !

Publié le 14 mars 2020 à 1h45 par A.C.

André Onana, gardien de l’Ajax Amsterdam pisté notamment par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, aurait les idées claires concernant son avenir.

Il a été l’un des acteurs majeurs de la belle épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, la saison dernière. Pourtant, à la différence de Matthijs de Ligt et de Frenkie De Jong qui ont plié bagages, André Onana est lui resté au club. Mais un départ ne devrait pas tarder ! Plusieurs sources assurent que le gardien de but voudrait se lancer un nouveau défi et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, comme le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Tottenham ou Chelsea pour Onana ?