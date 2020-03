Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Quel avenir pour Leroy Sané ?

Publié le 14 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Après une grave blessure au genou, l’avenir de Leroy Sané reste incertain du côté de Manchester City. Longtemps courtisé par le Bayern, l’ailier international allemand n’est plus si sûr de vouloir quitter l’Angleterre…

L’été dernier, Manchester City enregistrait une énorme perte. Lors du Community Shield contre Liverpool, Leroy Sané, international allemand et pièce maîtresse de l’attaque de l’équipe de Pep Guardiola, se blessait gravement au genou. Une rupture des ligaments croisés et une opération plus tard, revoilà Sané sur les terrains de Premier League, de retour après des mois de cauchemar. En plus de priver de terrains l’Allemand de 24 ans, cette blessure avait empêché Sané de partir de Manchester City, alors que le Bayern Munich lui faisait les yeux doux. Mais la donne semble avoir changée pour l’ailier des Citizens …

Le Bayern a d’autres options