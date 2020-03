Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup en préparation grâce à un indésirable ?

Publié le 14 mars 2020 à 15h00 par Th.B.

Prêté à Getafe avec option d’achat de 6M€ dans un deal dans lequel une clause libératoire s’élevant à 25M€ serait déjà conclue, Marc Cucurella pourrait rapporter gros au FC Barcelone ayant des droits sur la revente du joueur. L'Espagnol figurerait sur les tablettes de quelques clubs intéressés par un transfert.

Le FC Barcelone pourrait témoigner d’une rentrée d’argent de 25M€ lors du prochain mercato estival, grâce… à Marc Cucurella ! Le latéral gauche / milieu de terrain du Barça est prêté à Getafe pour la totalité de la saison avec option d’achat fixée à 6M€. Le FC Barcelone ne voudrait pas témoigner du retour de l’Espagnol en Catalogne alors que Getafe serait satisfait de ses performances. Et là ne figureraient pas les seules rentrées d’argent du FC Barcelone pour Cucurella.

De grosses rentrées d’argent grâce à la vente de Cucurella ?