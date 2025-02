Mercato : La presse italienne annonce un «énorme coup» à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La venue d'Alessandro Antonello, ex-président de l'Inter, a suscité énormément de rumeurs ces derniers jours. Simple visite amicale ou réel intérêt ? Pour l'un des comptes proche de l'OM, ce n'est pas un hasard si le dirigeant italien a pris place dans les tribunes du Vélodrome au côté de Pablo Longoria.

Face à l’ASSE samedi dernier, un certain Alessandro Antonello a pris place à côté de Pablo Longoria dans les tribunes du Vélodrome. Si La Provence évoque une simple visite amicale de la part de l’ancien président de l’Inter, d’autres sources estiment que l’OM préparerait sa venue dans l’organigramme.

Antonello en discussions avec l'OM ?

C’est le cas du compte marseillais La Tribune OM. En attendant plus de précisions sur l’avenir d’Antonello, l’un des membres du média a laissé entendre que le club pourrait réaliser un gros coup.

« C’est une pointure sur le football européen »

« Les spécialistes italiens m’ont dit qu’il avait remis à flot les finances de l’OM et que ce serait un énorme coup pour l’OM, c’est une pointure sur le football européen. Et s’il y a la possibilité de le faire, il le fera. Ce n’est jamais anodin ce genre de truc, c’est qu’il devrait y avoir des pourparlers, des discussions. J’ai l’impression que l’on est plus proche d’un intérêt qu’une simple visite amicale » a confié La Tribune OM au cours d’un live sur Youtube.