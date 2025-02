«Il s’est mis d’accord avec le PSG», le gros transfert négocié en secret

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kvicha Kvaratskhelia espérait quitter le Napoli sur une bonne note. Mais son insistance pour quitter la Serie A a été vécue comme une trahison par l'encadrement, notamment pour Antonio Conte. Malgré ses efforts pour le conserver, le technicien a vu l'ailier géorgien s'engageait avec le PSG, avec qui les négociations étaient continues.

Kvicha Kvaratskhelia a rejoint le PSG cet hiver pour 70M€. Un départ vécu comme une trahison pour Antonio Conte. « Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ » avait confié le coach du Napoli le 11 janvier dernier.

Kvara ne voulait que le PSG

Et selon Massimo Filardi, le club italien espérait prolonger le contrat de Kvaratskhelia. Malgré les efforts du Napoli, l’ailier géorgien de 23 ans a souhaité entamer un nouveau chapitre dans sa carrière.

« Il négociait déjà »

« Conte a essayé de faire le boulot avec Kvaratskhelia, qui était inutile parce qu’il négociait déjà avec le PSG depuis des semaines » a confié l’ancien joueur du Napoli au cours d’un entretien accordé à CalcioNapoli 24, radio très proche de la formation transalpine.