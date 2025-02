PSG : Luis Enrique a trouvé son joker !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En l'absence d'une immense star dans l'effectif, le PSG doit composer avec ses éléments. Depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé est impressionnant sur le terrain et enchaîne les buts. L'attaquant français avait pourtant du mal à trouver de l'efficacité dans la finition mais désormais, le PSG peut croire en ses chances de bien figurer en Ligue des champions.

Pas forcément brillant en début de saison, le PSG dominait la Ligue 1 sans trembler mais la campagne européenne n'était pas très rassurante. Le club manquait clairement d'efficacité face au but et c'est Ousmane Dembélé qui a réussi à élever son niveau pour trouver le chemin des filets de plus en plus souvent. Pour Guy Lacombe, le plaisir trouvé par les Parisiens en ce moment est une excellente nouvelle.

Dembélé a trouvé la solution

Souvent critiqué pour son manque de précision dans la finition, Ousmane Dembélé enchaîne les prestations remarquées depuis le début de l'année 2025. L'ancien joueur du FC Barcelone ravit tout le monde, à commencer par Luis Enrique. « Toutes les occasions qu’il se crée, Paris les avait déjà avant. La seule différence, c’est qu’aujourd’hui il les transforme, grâce à la réussite de Dembélé et d’un ou deux autres. C’est là-dessus que se basent tous les coachs : quand on a autant d’occasions on sait que ça va finir par venir » analyse Guy Lacombe dans Le Parisien.

Un revirement de situation satisfaisant

En réussissant à emmener le PSG sur la bonne dynamique, Ousmane Dembélé répond parfaitement aux attentes de Luis Enrique, dont le projet a été critiqué. Le club a relevé la tête en Ligue des champions et cette forme tombe à pic alors qu'un duel important face à Liverpool se profile. « C’est d’autant plus le cas là que les joueurs prennent du plaisir. Quel que soit l’adversaire, ils répètent leurs gammes mais toujours avec beaucoup de satisfaction. C’est très agréable, autant pour les spectateurs que pour les joueurs. Il n’y a pas de secret, on joue toujours mieux quand on prend du plaisir. Quand on est dans le don de soi pour le collectif et qu’on atteint le but recherché sur le terrain, c’est très jouissif ! » poursuit l'ancien entraîneur du PSG.