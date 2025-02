«Tu vas prendre cher», une star du PSG menacée !

Thomas Bourseau

VItinha est sans contestation possible la plaque tournante du PSG aux côtés de Joao Neves dans l'entrejeu de l'effectif de Luis Enrique. Ayant récemment soufflé sa 25ème bougie après la célébration de sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2029, l'international portugais a été victime du Pasillo. Explications.

Au Paris Saint-Germain, il semble que le groupe vit bien. Que ce soit sur les pelouses ou au Campus PSG, les joueurs de Luis Enrique débordent d'énergie et de bonne humeur. Le Parisien s'est attardé ce samedi soir sur l'atmosphère joviale qui plane à Poissy au centre d'entraînement à la veille du choc de la 23ème journée de Ligue 1 au Groupama Stadium de l'OL.

Marquinhos : «Viti, je te préviens, tu vas prendre cher !»

Le Parisien est revenu sur une phrase forte de Marquinhos remontant au 13 février dernier, veille de Saint-Valentin et jour d'anniversaire de Vitinha. « Viti, je te préviens, tu vas prendre cher ! ». Le capitaine du Paris Saint-Germain clamait haut et fort ses intentions concernant le milieu de terrain portugais en lui montrant son poing serré. Vitinha, quelques jours après l'officialisation de sa prolongation de contrat au Parc des princes, allait passer une haie menaçante.

Vitinha victime comme beaucoup d'autres du «Pasillo»

En effet, puisqu'il célébrait son 25ème anniversaire, Vitinha était contraint de franchir le « Pasillo », haie d'honneur étant un rituel de passage pour les heureux évènements, les triplés, les naissances et les dates d'anniversaire au Campus PSG comme souligné par Le Parisien. Vitinha n'y a pas échappé et a goûté le poing de Marquinhos et bien d'autres du vestiaire sur sa tête.