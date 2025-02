McCourt - OM : Le craquage qui ne passe pas

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En utilisant le mot « corruption » samedi après la défaite à Auxerre (3-0), Pablo Longoria s’est attiré les foudres des arbitres de Ligue 1, qui comptent porter plainte pour diffamation. Un terme qu’il regrette et que le club a tenté de justifier. S’il n’en a pas encore parlé avec Frank McCourt, ce dernier n’a pas dû apprécier la sortie du président de l’OM.

Pablo Longoria a franchi un « cap » avec ses propos samedi, à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre. Comme l’a expliqué Jérôme Brisard, l'utilisation du mot « corruption » a été la goutte de trop pour les arbitres centraux de Ligue 1, qui ont décidé de porter plainte pour diffamation contre le président marseillais.

« On réclame une réforme de l'arbitrage »

Comme indiqué par L'Équipe, Pablo Longoria regrette l’emploi de ce terme, mais l’OM continuera malgré tout de faire front contre l’arbitrage : « On réclame une réforme de l'arbitrage. On ne peut plus accepter ce système, cette opacité. On ne veut pas s'écraser », explique-t-on en interne.

Longoria ne s’est pas expliqué avec McCourt

Quid de Frank McCourt ? Selon L’Équipe, Pablo Longoria n’avait pas encore parlé de cet épisode avec le propriétaire de l’OM dimanche. Toutefois, l’homme d'affaires américain est peu friand de ce genre de débordement et n’a pas dû apprécier les propos choc de son président.