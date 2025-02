OM : Le PSG fait craquer Longoria !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà très remonté contre l’arbitrage cette saison, Pablo Longoria a craqué samedi soir à Auxerre en utilisant le mot « corruption », après la défaite de son équipe (3-0). Un terme que le président de l’OM regrette, lui qui sortait d’une semaine éprouvante notamment marquée par les attaques de John Textor l’accusant d’être le « porte-parole du PSG ».

Le combat de l’OM contre l’arbitrage a pris une nouvelle tournure samedi soir à Auxerre. Au sortir d’un match raté de son équipe, largement battue sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps (3-0), Pablo Longoria a explosé contre l’arbitrage de Jérémy Stinat, qui n’a pas sifflé de penalty pour un contact sur Quentin Merlin en fin de première période, avant de donner un deuxième carton jaune à Derek Cornelius à l’heure de jeu pour un geste dangereux.

Longoria regrette le mot « corruption »

Ce qui a alors provoqué une scène lunaire, Pablo Longoria hurlant « à la corruption, la vraie corruption » dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps. « Tout était prévu, organisé, depuis le carton jaune de Balerdi contre Angers », répétait le président de l’OM, déjà passablement agacé par plusieurs décisions arbitrales depuis le début de la saison, ainsi que par la nomination de Jérémy Stinat, au cœur de la lourde suspension de Medhi Benatia, pour arbitrer cette rencontre. Le club s’en était plaint dans un courrier envoyé à la direction technique de l’arbitrage en début de semaine dernière, ce qui resté sans réponse.

Longoria marqué par les attaques de Textor

En privé, Pablo Longoria regrette tout de même d’être allé si loin et d’avoir utilisé le mot « corruption », comme indiqué par L'Équipe. Un craquage qui est arrivé à l’issue d’une semaine éprouvante pour le président de l’OM, entre les conflits à la LFP et le problème avec le diffuseur de la Ligue 1, DAZN, ainsi que les pics envoyés par John Textor. Dans un entretien accordé à AS, le propriétaire de l’OL l’a accusé d’être le « porte-parole du PSG » et Pablo Longoria est donc arrivé déjà très nerveux à Auxerre. Il a désormais conscience qu’il ne pourra pas échapper à une lourde sanction et qu’il faudra du temps pour faire oublier cet épisode.