OM : Longoria «porte-parole du PSG», Textor s'en va en guerre !

Patron de l'OL, John Textor commence à se bâtir une réputation assez claire dans la presse. N'ayant pas la langue dans sa poche, l'homme d'affaires américain ne s'est pas fait prier pour critiquer la DNCG, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et à présent Pablo Longoria. Le patron de l'OM a été recadré par Textor après ses déclarations sur le modèle de multi-propriété prôné par John Textor.

Récemment, Pablo Longoria s'est montré assez cash sur le modèle de multi-propriété qu'utilise John Textor. Le patron de l'OL, qui est également actionnaire majoritaire de Botafogo et de Crystal Palace notamment, a été pointé du doigt par le président de l'Olympique de Marseille estimant que la multi-propriété ne permet pas une équité pour les clubs de Ligue 1. Longoria souhaite en effet que toutes les équipes jouent sous les mêmes règles.

«Ce sont les paroles de personnes qui ont obtenu un siège au conseil d'administration de l'ECA»

En interview pour AS, John Textor a réglé ses comptes avec Pablo Longoria estimant que le président de l'OM agit en tant que porte-parole du PSG. « Je peux vous dire que la déclaration est faite par un porte-parole du PSG, qui travaille en étroite collaboration avec Olivier Letang à Lille, avec Damien Comolli à Toulouse, avec Caillot au Stade Reims, et, si vous regardez, ce sont les paroles de personnes qui ont obtenu un siège au conseil d'administration de l'ECA, qui ont été très bien traitées par Nasser, qui ont été placées sur le conseil d'administration de la ligue ».

«Je pense que Pablo Longoria devrait se préoccuper davantage de Marseille»

« Toutes ces personnes formulent les mêmes plaintes et agissent de manière inappropriée. Ils devraient veiller à l'intérêt de la ligue dans son ensemble et ne pas s'en prendre à l'Olympique lyonnais. Il est clair que Pablo Longoria, en faisant ces commentaires, les a faits dans le cadre d'une stratégie de groupe. Je ne pense pas qu'il ait cherché à défendre les intérêts de son club, Marseille. Je connais très bien ses propriétaires, les propriétaires de Marseille, et je pense qu'ils gèrent bien le club. Je pense que Pablo Longoria devrait se préoccuper davantage de Marseille et moins de la politique de la ligue ». a conclu le patron de l'OL lors de son entretien avec le journaliste Andrés Onrubia.