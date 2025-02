Salah - PSG : Un grand danger est révélé !

Alexis Brunet

Les 5 et 11 mars prochains, le PSG défiera Liverpool en huitième de finale de Ligue des champions. La tâche sera un peu plus dure que contre Brest, notamment à cause d’un homme, Mohamed Salah. Selon Luis Fernandez, l’Égyptien est le danger numéro un des Reds et les Parisiens ne devront pas trop reculer.

En mars, le PSG jouera les huitièmes de finale de Ligue des champions. Un véritable soulagement pour les joueurs de Luis Enrique qui ont souvent cru ne pas atteindre ce stade de la compétition, la faute à un début de C1 complètement raté. Finalement, les partenaires d’Ousmane Dembélé ont réussi à élever leur niveau et à se qualifier, et ils ont hérité de Liverpool.

Match aller le 5 mars à Paris

Pour se qualifier, le PSG a toutefois dû passer par les barrages où il a étrillé le Stade Brestois, 10-0 au total. Face à Liverpool, la donne sera sans doute différente et les Reds partent légèrement favoris pour beaucoup. Les Parisiens devront donc ne pas se louper lors du match aller qui aura lieu le 5 mars au Parc des princes, avant de tout donner et de tenter d’arracher la qualification le 11 mars en Angleterre.

Salah est le principal danger de Liverpool

Liverpool possède une flopée de joueurs très talentueux, mais Mohamed Salah est peut-être celui qui impressionne le plus dernièrement. Selon Luis Fernandez, interrogé par L’Équipe, le PSG devra tout particulièrement se méfier de l’Égyptien et surtout ne pas trop reculer s’il veut l’emporter. « J'ai vu le match de Liverpool à Manchester City (gagné 2-0) et c'est vrai que c'est très costaud. Les Reds dégagent beaucoup de talent et de maîtrise et possèdent un immense joueur, Mohamed Salah, très difficile à maîtriser. Les Parisiens ne devront surtout pas trop reculer, comme ils l'ont fait à Lyon en fin de match. La clé sera d'empêcher leur adversaire de bien ressortir et de commettre un minimum d'erreurs. Mais j'y crois : le PSG a l'effectif pour réaliser deux grandes performances face à Liverpool. »