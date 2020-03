Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Un géant allemand pour renforcer la défense ?

Publié le 14 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

En grande difficulté cette saison, Arsenal pourrait chercher à se renforcer dès la saison prochaine. Et un défenseur central, international allemand, serait sur les tablettes des Gunners.

Arsenal ne tire plus. Bloqués à une piètre neuvième place de Premier League et éliminés dès les 16e de finale de Ligue Europa, les Gunners réalisent une très mauvaise saison. Intronisé après l’éviction d’Unai Emery, Mikel Arteta a déjà ciblé plusieurs postes à renforcer pour l’été prochain, et la défense centrale semble être la priorité du protégé de Guardiola.

Jonathan Tah à la rescousse ?

Si Dayot Upamecano semble être une possibilité pour les Gunners , Arteta a ciblé un autre joueur évoluant en Bundesliga. Et d’après le journaliste allemand Christian Falk, il s’agit de Jonathan Tah, actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayer Leverkusen. Taulier de la défense du B04, le puissant défenseur central (1m95) permettrait à Arsenal de retrouver sa solidité défensive qui lui fait défaut depuis maintenant quelques années. Elle est loin, l’époque de Koscielny et Mertesacker…



Évalué à 37 millions d’euros selon Transfermarkt , le joueur du Bayer Leverkusen viendrait remplacer numériquement un Shkodran Mustafi plus que jamais sur le départ après des performances médiocres, voire catastrophiques. Un Allemand pour en remplacer un autre…

L’Atlético Madrid aussi sur les rangs