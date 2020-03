Foot - Mercato - Arsenal

Mercato : Cette cible d’Arsenal ouvre la porte à un départ !

Publié le 14 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Alors que les Gunners semblent au plus mal cette saison, un joueur ciblé par Arteta a ouvert la porte à un départ de sa formation actuelle cet hiver.

Rien ne va plus à Arsenal. Englués à la 9e place de Premier League et éliminés dès les 16e de finale de Ligue Europa par l’Olympiakos, les Gunners semblent au plus mal cette saison. Si l’on ajoute à ça la probable perte de plusieurs de leurs cadres la saison prochaine, on obtient un cocktail plus que compliqué à gérer du côté de Londres. Pourtant, un attaquant ciblé par Arsenal a entrouvert la porte à un départ de son club actuel cet hiver…

« C’est un championnat très intéressant pour moi »

Le buteur du Bayer Leverkusen Kevin Volland, actuellement blessé jusqu’à la fin de la saison, a déclaré en interview pour Sport 1 que la Premier League l’intéressait fortement . « La Premier League est une compétition très intéressante pour moi. Le rythme est extrêmement élevé et exige beaucoup de préparation pour la course, ce qui me convient très bien ».



Pisté depuis le mois de décembre par les Gunners , le buteur de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Leverkusen, devrait vraisemblablement quitter le club cet été, et a donc déclaré sa flamme pour la Premier League. Un départ à Arsenal serait envisageable pour Volland ? Il répond lui-même : « personne ne peut dire ce qu’il va se passer. Je ne suis pas le genre de personne à prétendre qu’elle doit jouer dans tel ou tel championnat ». Néanmoins, quand on lui demande où il se voit dans l’avenir, Volland ne ferme aucune porte : « je me sens bien à Leverkusen mais je suis ouvert à tout ».

