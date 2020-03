Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/Real Madrid : Icardi, Kane, Haaland... Le marché des grands buteurs s'affole !

Publié le 14 mars 2020 à 4h30 par A.M.

L'été prochain, de nombreux clubs seront à la recherche d'un nouvel avant-centre. Et la plupart des grands buteurs seront concernés. Explications.

Les grands buteurs représentent une denrée rare sur le marché. Et comme tout ce qui est rare est cher, les prix des avants-centres vont flamber dans les prochaines semaines. D'autant plus que de nombreux clubs européens chercheront à se renforcer dans ce secteur de jeu. C'est le cas du Real Madrid, qui cherche un successeur à Karim Benzema à moyen terme, mais également du FC Barcelone, dans la même situation avec Luis Suarez. Du côté du PSG, Leonardo va également se pencher sur ce marché puisque Mauro Icardi n'est que prêté avec une option d'achat non obligatoire tandis qu'Edinson Cavani est en fin de contrat. Enfin, la Juventus cherchera également un grand buteur.

Icardi pour lancer une valse des attaquants

Dans cette optique, plusieurs joueurs et non des moindres agitent déjà les rumeurs de transferts : Mauro Icardi (PSG), Harry Kane (Tottenham), Lautaro Martinez (Inter Milan), Timo Werner (RB Leipzig), Gabriel Jesus (Manchester Ciy) voire Erling Haaland (Borussia Dortmund). Et l'élément déclencheur de ce marché pourrait être Mauro Icardi. En effet, si le PSG ne lève pas son option d'achat, la Juventus et plusieurs club italiens se positionneront, poussant les Parisiens à dénicher un nouvel avant-centre. Quoi qu'il en soit, le buteurs devraient animer le prochain mercato estival.