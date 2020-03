Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offensive qui se confirme dans le dossier Pogba !

Publié le 14 mars 2020 à 22h15 par B.C.

Alors que Paul Pogba est sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2021, le club anglais a la possibilité de prolonger automatiquement le contrat du Français jusqu'en 2022. Et les Red Devils auraient bien l'intention de procéder ainsi.

De retour à Manchester United en 2016, Paul Pogba connaît un second passage difficile chez les Red Devils , et le Français souhaiterait aller voir ailleurs désormais. Toutefois, Manchester United a la possibilité de prolonger le contrat de son joueur d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2022, afin de récupérer un plus gros chèque en cas de transfert comme l'a confirmé Julien Laurens vendredi sur RMC : « Pour l'instant il n'y a pas eu de discussions, ou en tout cas pas de volonté de la part de Mino Raiola ou Paul Pogba de chercher un nouveau contrat à Manchester United. N'oublions pas qu'il lui reste la fin de cette saison et celle d'après mais aussi que le club, et simplement le club, sans l'accord de Pogba, peut aussi déclencher une année supplémentaire s'il le souhaite. Donc financièrement en cas de transfert, ce serait complètement différent ».

Manchester United voudrait prolonger Pogba, mais...