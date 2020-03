Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette menace XXL qui se confirmerait pour Paul Pogba…

Publié le 14 mars 2020 à 9h45 par Th.B.

Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a récemment révélé que Paul Pogba pourrait finalement rester à Manchester United, la Juventus ne lâcherait rien pour le milieu de terrain des Red Devils. De quoi compliquer les affaires du PSG pour le Français.

Dans l’optique de renforcer le milieu de terrain de l’effectif du PSG, Leonardo penserait à recruter Paul Pogba dans le cadre du mercato estival à venir. Journaliste pour The Sunday Times et The Daily Record , Duncan Castles dévoilait cette information sur le plateau du Transfer Window Podcast dernièrement. Cependant, la Juventus et le Real Madrid seraient également sur les coups. Et bien que l’opération se corserait après les propos énoncés par Ole Gunnar Solskjaer jeudi soir sur l’avenir du milieu de Manchester United, la Juventus ne se retirerait pas du dossier.

La Juventus resterait dans le coup dans le dossier Pogba !