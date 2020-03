Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant XXL ne lâcherait rien pour Pogba !

Publié le 13 mars 2020 à 23h15 par La rédaction

Ole Gunnar Solskjaer a annoncé que Paul Pogba devrait rester à Manchester United la saison prochaine. Pourtant, la Juventus voudrait toujours rapatrier l’international français.

« Paul est notre joueur. Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l'option d'un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [la saison prochaine], oui » a indiqué Ole Gunnar Solksjaer à la sortie du match face à LASK ce jeudi, scellant ainsi l’avenir de Paul Pogba. Il faut dire que le joueur est au centre de toutes les spéculations et ce, depuis plusieurs mois. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2021, Paul Pogba serait dans le viseur de plusieurs clubs européens à l’instar du PSG, du Real Madrid, mais aussi de la Juventus.

La Juventus toujours sur les traces de Pogba