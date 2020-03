Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau rebondissement à prévoir dans le dossier Pogba ?

Publié le 13 mars 2020 à 10h15 par A.D.

Paul Pogba figurerait sur les tablettes du PSG, du Real Madrid et de la Juventus. Pour être certain de quitter Manchester United l'été prochain, le champion du monde français serait en contact permanent avec ses anciens partenaires turinois et des membres de la Maison-Blanche.

Paul Pogba aurait lancé son opération séduction pour quitter Manchester United. Comme il l'a clairement laissé entendre, le champion du monde français aurait souhaité quitter les Red Devils lors du dernier mercato estival pour relever un nouveau défi. Alors que le Real Madrid et la Juventus auraient été prêts à l'accueillir, La Pioche aurait finalement été bloqué par sa direction. Ces derniers mois, Paul Pogba aurait été déterminé à quitter Manchester United, mais aurait finalement changé d'avis. Selon les informations du Daily Mail , divulguées mercredi, le Français voudrait finalement prolonger avec les Red Devils . Malgré tout, Paul Pogba continuerait d'assurer ses arrières...

Paul Pogba draguerait le Real et la Juve