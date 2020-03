Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation qui relance le feuilleton Pogba !

Publié le 14 mars 2020 à 11h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Paul Pogba serait toutefois dépendant de Manchester United pour son avenir. Explications.

L'avenir de Paul Pogba devrait faire parler dans les prochaines semaines. En effet, le milieu de terrain de Manchester United est dans le viseur du Real Madrid, de la Juventus ou encore du PSG. Il faut dire que sa situation chez les Red Devils est de plus en plus compliquée alors que son contrat prend fin en juin 2021. Une situation qui le place donc en position de force dans les négociations bien que la presse anglaise révélait récemment qu'il pourrait finalement prolonger son bail avec les Mancuniens. Toutefois, selon Julien Laurens, Manchester United disposerait d'une clause qui pourrait tout changer.

«Le club peut déclencher une année supplémentaire s'il le souhaite»