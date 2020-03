Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui pourrait précipiter le départ de Pogba...

Publié le 14 mars 2020 à 7h15 par A.C.

Courtisé par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et la Juventus, Paul Pogba pourrait bien quitter Manchester United à la fin de la saison.

Après son transfert en 2016 qui a défrayé la chronique, Paul Pogba pourrait une nouvelle fois être le gros dossier du mercato estival. Le Français est toujours annoncé sur le départ à Manchester United et une éventuelle prolongation de contrat, ne servirait qu’à le vendre plus cher. Il faut dire que le Paris Saint-Germain le Real Madrid et la Juventus semblent déterminés à dépenser sans compter pour s’offrir le milieu de terrain.

Pogba vendu en cas de non-qualification en Ligue des Champion