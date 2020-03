Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau danger pour Leonardo pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 14 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour succéder à Thiago Silva, le PSG pense à Gabriel comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité dernièrement. Mais la Juventus compterait faire de l’ombre au club de la capitale pour le défenseur du LOSC.

À moins d’un énorme retournement de situation, Thiago Silva (35 ans) ne devrait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin avec le PSG. En effet, la direction parisienne et le clan Silva ne parviendrait pas à se mettre d’accord sur la question salariale de ce nouvel engagement et le départ de Thiago Silva à l’intersaison semblerait à ce jour inéluctable. Pour lui succéder, le PSG songe à Gabriel, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 11 mars. Le LOSC traverse une situation financière compliquée et des ventes sont attendues pour cet été. Le défenseur brésilien devrait en faire partie et le PSG serait bel et bien sur le coup.

La Juventus pour chambouler les plans de Leonardo pour Gabriel ?

Mais la concurrence sur ce dossier serait rude. En plus d’Arsenal, Everton et de Leicester City, le Milan AC serait sur le coup, à en croire Sport Mediaset. Toujours selon les informations du média transalpin, un nouveau concurrent XXL ferait irruption dans le dossier Gabriel. En effet, la Juventus commencerait à sonder le marché en quête de nouveaux défenseurs pour renforcer l’effectif bianconeri. Et le profil de Gabriel serait apprécié en interne. Pour le défenseur du LOSC, le PSG devra donc batailler pour parvenir à ses fins cet été…