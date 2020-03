Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un double jeu de Paul Pogba pour son avenir ?

Publié le 14 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Le PSG serait intéressé par le profil de Paul Pogba, mais semblerait largué par la Juventus et le Real Madrid dans cette opération. Deux clubs avec lesquels le Français discuterait régulièrement, malgré le fait qu’il prendrait en considération une prolongation de contrat avec Manchester United.

C’est à ne plus rien y comprendre. L’avenir de Paul Pogba ne cesse d’être évoqué dans la presse, et ce depuis la clôture du dernier mercato estival. Depuis, le champion du monde tricolore semblerait être indécis concernant son avenir. Un jour, il souhaiterait partir coûte que coûte et rêverait du Real Madrid et de la Juventus. Un autre, une prolongation de contrat à Manchester United ne serait clairement pas une option à exclure. Et le PSG dans tout ça ? Le club de la capitale surveillerait l’évolution de la situation, mais semblerait ne pas être réellement en lice dans cette opération.

Pogba joue un drôle de jeu pour son avenir…