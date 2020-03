Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez préparerait un transfert légendaire !

Publié le 14 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid prévoirait de nommer Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif merengue pour la saison prochaine, Harry Kane serait dans les petits papiers du technicien argentin. Mais le géant madrilène devrait débourser une offre astronomique à Tottenham pour l’Anglais.

Ces derniers jours, les médias britanniques et ibériques s’accordent à dire que le buteur des Spurs Harry Kane devrait plier bagage à l’intersaison. Bien qu’il soit contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2024, l’attaquant anglais voudrait partir pour garnir son palmarès vierge, d’un point de vue collectif. Président du Real Madrid, Florentino Pérez envisagerait de nommer Mauricio Pochettino pour succéder à Zinedine Zidane à la fin de la saison. C’était The Independent qui dévoilait cette information dernièrement. Et l’ancien entraîneur de Tottenham pourrait débarquer à la Casa Blanca avec Harry Kane dans ses valises.

Pour Harry Kane, ce sera 170M€ !