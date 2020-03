Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Thauvin déniché... en Ligue 2 ?

Publié le 14 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Toujours en quête de jeunes talents, l'Olympique de Marseille surveillerait de près la situations de Stéphane Diarra (21 ans) qui réalise une belle saison avec Le Mans en Ligue 2.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille devra se montrer malin sur le marché des transferts. En effet, le fair-play financier menace clairement le club phocéen dont les comptes sont dans le rouge. Par conséquent, l'OM tentera de dénicher de jeunes talents à fort potentiel et pourrait bien se tourner vers la Ligue 2 qui regorge de joueurs prometteurs.

L'OM se renseigne sur Stéphane Diarra