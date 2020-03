Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Pogba !

Publié le 14 mars 2020 à 20h15 par A.C.

La Juventus devrait bel et bien être un adversaire de taille pour les autres courtisans de Paul Pogba, que sont le PSG et le Real Madrid.

Paul Pogba fait beaucoup parler de lui en ce moment. Arès son départ raté de l’été dernier, le Français souhaiterait toujours quitter Manchester United et plusieurs clubs se seraient déjà positionnés. Leonardo souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain, alors que la Juventus et le Real Madrid se livre un duel depuis plusieurs mois déjà. En Angleterre on a récemment annoncé une prolongation de Pogba à United, mais cela ne devrait vraisemblablement pas exclure un transfert.

« La Juventus va essayer d’attirer Pogba à Turin, grâce aux très bonnes relations avec son agent Raiola »