Mercato - PSG : Setién et Zidane prêts à berner Leonardo pour Pjanic ?

Publié le 14 mars 2020 à 19h45 par A.D.

Leonardo aurait l'intention de se jeter sur Miralem Pjanic lors du prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG pourrait se frotter au Real Madrid, au FC Barcelone et à des écuries de Premier League pour le milieu de terrain de la Juventus.

Leonardo devrait être soumis à une lourde concurrence pour Miralem Pjanic. A quelques mois du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG serait déjà en pleine préparation. Pour apporter du sang neuf au milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo aurait l'intention de relancer le dossier Pjanic l'été prochain. Toutefois, l'Italo-brésilien serait contraint de batailler ferme sur ce dossier.

Zidane et Setién dans la course pour Pjanic ?