Mercato - PSG : Leonardo prépare un double coup colossal !

Foot - Mercato - PSG

Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel l'été prochain, Leonardo voudrait s'attaquer à Miralem Pjanic et Kalidou Koulibaly. Pour mener à bien ces deux dossiers, le directeur sportif du PSG serait entré en contact avec Fali Ramadani, l'agent des hommes.

Leonardo aurait lancé les grandes manœuvres pour Miralem Pjanic et Kalidou Koulibaly. De retour depuis la fin de la dernière saison, le directeur sportif du PSG n'a pas chômé à l'été 2019. Lors de la dernière fenêtre de transferts estivale, Leonardo a offert plusieurs joueurs de renom à Thomas Tuchel, et notamment Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia ou encore Mauro Icardi. Malgré tout, l'ancien du Milan AC n'aurait pas l'intention de ménager ses efforts l'été prochain. Leonardo serait bien décidé à poursuivre sa lancée. D'ailleurs, il s'activerait déjà en coulisses pour réaliser deux gros coups dans les prochains mois.

Alors qu'il s'intéresserait de près à Miralem Pjanic et Kalidou Koulibaly, Leonardo aurait bougé ses pions dernièrement. Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce samedi, le directeur sportif du PSG aurait ouvert les discussions avec Fali Ramadani, l'agent du milieu de terrain de la Juventus et du défenseur du Napoli.

