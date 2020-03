Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence toujours énorme pour Sandro Tonali ?

Publié le 14 mars 2020 à 15h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus et l'Inter pour Sandro Tonali. Mais ce ne serait pas tout, puisque Manchester United, City, Chelsea et l'Atlético seraient également dans le coup pour le milieu de terrain de Brescia.

Sandro Tonali affolerait toute l'Europe. Très performant sous les couleurs de Brescia ces derniers mois, la pépite de 19 ans aurait séduit Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait deux adversaires de taille sur ce dossier : la Juventus et l'Inter. Et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, ces deux cadors italiens sont en ballottage plus que favorable pour Sandro Tonali. En effet, selon nos informations du 31 décembre, le milieu de terrain des Rondinelle souhaite rejoindre les Nerazzurri ou les Bianconeri en priorité.

Solskjaer, Guardiola, Lampard et Simeone dans la danse ?