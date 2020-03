Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé réfléchirait… à prolonger !

Publié le 14 mars 2020 à 15h15 par Th.B.

L’avenir de Kylian Mbappé est constamment évoqué dans la presse nationale et étrangère. Cependant, l’attaquant du PSG pourrait prolonger son contrat courant actuellement jusqu’à l’été 2022 à la fin de la saison.

Le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, la Juventus… Régulièrement, une nouvelle rumeur ou un nouveau club s’intéresserait à Kylian Mbappé, lui qui est déjà champion du monde et multiple champion de France malgré ses 21 ans. La pépite du PSG serait le rêve de ZInedine Zidane et du Real Madrid qui prévoiraient de tenter leur chance s’ils recevaient un signal du clan Mbappé. Cependant, le principal intéressé pourrait prendre ses prétendants de court.

Mbappé étudierait la proposition de prolongation du PSG à la fin de la saison !