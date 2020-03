Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça pourrait jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 14 mars 2020 à 13h45 par Th.B.

Tottenham et Chelsea se seraient joints au PSG dans la course à la signature d’André Onana. Et le FC Barcelone aurait l’intention de compromettre les projets de ces trois cadors.

À tout juste 23 ans, André Onana aurait quelques courtisans sur le marché des transferts. Tottenham et Chelsea seraient intéressés par le profil du gardien de l’Ajax Amsterdam qui s’est révélé aux yeux du grand public la saison passée lors de l’épopée du club néerlandais en Ligue des champions. Le PSG serait sur le coup depuis un bon moment, la direction sportive du club de la capitale souhaitant recruter un nouveau gardien. Mais le PSG pourrait voir le FC Barcelone lui jouer un vilain tour.

Leonardo doublé par le Barça pour Onana ?