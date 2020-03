Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen réclame une petite fortune !

Publié le 14 mars 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Le FC Barcelone, qui plancherait actuellement sur la prolongation de contrat de Marc-André Ter Stegen, serait très loin d’un accord avec le gardien allemand.

« Il me reste deux ans sur mon contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous sommes à la maison. Mon intention est de continuer, notre philosophie et notre idée du football vont très bien ensemble », confiait Marc-André Ter Stegen fin février, affichant donc clairement son souhait de prolonger au FC Barcelone. Les négociations auraient déjà débuté entre le gardien allemand et ses dirigeants, mais les deux parties seraient bien loin d’un accord…

Ter Stegen veut 15M€ par an, le Barça dit non

Comme l’a révélé Goal vendredi, Marc-André Ter Stegen voudrait un nouveau contrat avec une très belle revalorisation salariale à hauteur de 15M€. Toutefois le FC Barcelone ne serait pas disposé à lui offrir une telle somme, et le dossier serait donc déjà en train de coincer en coulisses. Reste à savoir si Ter Stegen reverra ses exigences à la baisse pour fixer son avenir au Barça.