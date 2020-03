Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait rien pour Miralem Pjanic !

Publié le 14 mars 2020 à 11h15 par La rédaction

Moins influent dans l’effectif de la Juventus cette saison, Miralem Pjanic pourrait se retrouver sur le marché des transferts cet été. Une aubaine pour le PSG ?

La Juventus est en tête de la Série A après sa victoire sur l’Inter Milan dimanche dernier. Un match auquel Miralem Pjanic n’a pas participé, Maurizio Sarri préférant titulariser Rodrigo Bentancur. Une situation qui a relancé la piste d’un départ pour le milieu Bosnien de 30 ans. Si cela venait à perdurer difficile d’imaginer l’ancien Lyonnais continuer de jouer les doublures à Turin.

Le PSG toujours intéressé