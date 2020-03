Foot - PSG

PSG - Clash : Haaland, Dortmund... La presse catalane fracasse les Parisiens !

Publié le 14 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que les joueurs du PSG n'ont pas hésité à chambrer le Borussia Dortmund après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, la presse catalane n'a pas apprécié la réponse des Parisiens aux Allemands.

Après leur victoire au match aller contre le PSG (2-1), les joueurs du Borussia Dortmund n'avaient pas hésité à chambrer le club de la capitale. Par conséquent, après la qualification au match retour, les Parisiens se sont vengés en imitant notamment la célébration d'Erling Haaland. Presnel Kimpembe expliquait d'ailleurs la situation à l'issue de la rencontre : « Ce sont de grands joueurs. Ils ont perdu leur humilité. Après le match aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup de messages sur Instagram, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci de cela, leur directeur sportif, les joueurs, le compte officiel du club… On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de la tête. Ça nous a boostés. Ça nous a permis d’avoir cette petite rage dans un coin de la tête, on en a tiré profit ».

Mundo Deportivo ne digère pas le comportement du PSG