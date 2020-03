Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Haaland... Pierre Ménès pousse un coup de gueule après Dortmund !

Publié le 13 mars 2020 à 21h45 par La rédaction

Pierre Ménès est revenu sur l’épisode du chambrage d’Erling Braut Haaland à la suite du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et le chroniqueur du CFC n'hésite pas à mettre en cause le comportement du Borussia Dortmund.

Buteur lors du huitième de finale aller contre le PSG, Erling Braut Haaland n’avait pas hésité à chambrer le club de la capitale sur les réseaux sociaux trois semaines plus tard lors de son arrivée à Paris : « C 'est ma ville pas la vôtre ». Et suite à la victoire du PSG ce mercredi face au Borussia Dortmund, les joueurs de la capitale ne se sont pas privés de répondre à Erling Braut Haaland en reprenant notamment sa célébration à la fin du match. Par ailleurs, toujours sur les réseaux sociaux, Neymar a tenu à lui répondre : « Paris est notre ville, pas la tienne ».

« Le Borussia Dortmund, question chambrage contre Paris, a mis le paquet »