PSG : Paredes aurait fait une annonce surréaliste avant le choc contre Dortmund !

Publié le 13 mars 2020 à 16h15 par A.M.

Absent lors du match aller contre le Borussia Dortmund, Leandro Paredes était bien présent dans le onze de départ lors du match retour au Parc des Princes. Et l'Argentin avait rapidement identifier sa priorité.

Entre les deux matches contre le Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a tout changé. En effet, critiqué pour ses choix lors du match aller, le technicien allemand a décidé de modifier son onze de départ en prenant certaines décisions fortes. Privé de Thiago Silva, blessé, et de Marco Verratti et Thomas Meunier, suspendus, Thomas Tuchel a donc notamment décidé d'aligner Leandro Paredes au coup d'envoi qui était en tribunes lors du match aller.

Paredes voulait s'occuper de Can