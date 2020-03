Foot - PSG

PSG - Clash : Kimpembe, Neymar... Les Parisiens se vengent de Dortmund !

Publié le 13 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le Borussia Dortmund ne s'était pas gêné pour chambrer le PSG après la victoire au match aller, les Parisiens, à commencer par Neymar et Presnel Kimpembe, se sont fait un malin plaisir à leur répondre mercredi soir.

« C'est ma ville pas la vôtre ». Avec cette petite phrase écrite sur ses réseaux sociaux a propos de Paris, Erling Haaland s'est attiré les foudres de tous les Parisiens. Et après l'élimination du Borussia Dortmund contre le PSG mercredi soir, le retour de bâton se fait sentir pour l'attaquant norvégien. « Paris est notre ville, pas la tienne », a ainsi répondu Neymar sur Instagram dans un message qui fait également suite à la photo collective des Parisiens posant en groupe en imitant la célébration. D'une façon plus globale, Presnel Kimpembe s'est réjoui de pouvoir recadrer le club de la Ruhr qui n'avait pas hésité à chambre le PSG après sa victoire au match aller (2-1).

Kimpembe et Neymar recardent Dortmund