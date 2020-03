PSG - Clash : Neymar répond clairement à Haaland !

Foot - PSG

Avant le match au Parc des Princes mercredi soir, Erling Haaland n'avait pas hésité à lancer les hostilités en annonçant que Paris était sa ville. Neymar a remis les choses dans l'ordre.

Très satisfait de sa victoire contre le PSG (2-1) lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n'a pas hésité à chambrer le club de la capitale durant ces trois semaines. Même avant le coup d'envoi du match au retour dans un Parc des Princes à huis clos, Erling Haaland s'est permis de s'approprier Paris, s'affichant sur les réseaux sociaux dans l'hôtel au sein duquel les joueurs allemands résidaient. « C'est ma ville pas la vôtre », avait ainsi écrit l'attaquant norvégien auteur d'un doublé au match aller.

Mais c'est bien le PSG qui a dicté sa loi à domicile malgré le huis clos imposé par les instances suite à l'épidémie de coronavirus grâce notamment à un but de Neymar qui a ouvert le score et lancé les Parisiens vers une qualification pour les quarts de finale (2-0). Après la rencontre, sur Instagram, le Brésilien a donc tenu à rappeler à Erling Haaland, très discret sur la pelouse du Parc des Princes, que « Paris est notre ville, pas la tienne ». Un message qui fait également suite à la photo collective des Parisiens posant en groupe en imitant la célébration du jeune attaquant norvégien qui se retrouve dans la peau de l'arroseur arrosé.

« Paris our city, not yours ?''?''?? »La réponse de Neymar au chambrage d’Haaland sur Instagram ?''?''?'#PSGBVB #LDC #UCL pic.twitter.com/rN1D6dJQ6I