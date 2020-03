Foot - PSG

PSG : Nkunku évoque le huis clos contre Dortmund…

Publié le 11 mars 2020 à 8h47 par G.d.S.S. mis à jour le 11 mars 2020 à 8h48

Ancien milieu de terrain du PSG, Christopher Nkunku a commenté le huis clos instauré pour le choc contre le Borussia Dortmund et souhaite bonne chance à son club formateur.