Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel fait une annonce pour Mbappé avant Dortmund !

Publié le 10 mars 2020 à 14h45 par A.M. mis à jour le 10 mars 2020 à 15h15

Absent à l'entraînement depuis deux jours, Kylian Mbappé est bel et bien incertain pour la réception du Borussia Dortmund comme le révèle Thomas Tuchel.

A un peu plus de 24 heures du match le plus important de la saison, le Paris Saint-Germain tremble. Déjà contraint de jouer à huis clos à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le PSG pourrait également devoir se passer des services de Kylian Mbappé, malade, et qui a raté les deux derniers entraînements. Après s'être inclinés en Allemagne à l'aller (1-2), les Parisiens devront donc s'imposer pour se hisser en quarts de finale, mais pourraient être dans l'obligation de faire sans son Champion du monde. Et Thomas Tuchel confirme que Kylian Mbappé est incertain.

«On doit attendre et décider demain matin»