PSG : Mbappé, Neymar... Navas s'enflamme pour les attaquants de Tuchel !

Publié le 10 mars 2020 à 7h45 par B.C.

Recruté l'été dernier par le PSG, Keylor Navas a eu l'occasion de découvrir l'armada offensive du club de la capitale. Ce qui a le mérite d'emballer le portier costaricien.

Longtemps à la recherche d'une pointure pour défendre ses cages, le PSG a enfin déniché la perle rare en la personne de Keylor Navas. Le portier costaricien apporte de la sérénité au club de la capitale et s'est déjà illustré à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Au PSG, Keylor Navas a pu découvrir quelques-uns des meilleurs attaquants au monde, à l'image de Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi ou encore Edinson Cavani. Les entraînements ne sont donc pas simples pour l'ancien du Real Madrid, mais cela ne le dérange absolument pas.

« Les affronter est toujours un test et cela nous aide »