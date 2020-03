Foot - PSG

PSG - Malaise : Un énorme coup dur se confirme pour Kylian Mbappé...

Publié le 11 mars 2020 à 8h15 par A.M.

Contrôlé négatif au coronavirus, Kylian Mbappé souffre toutefois d'une angine carabinée qui devrait l'empêcher d'être aligné au coup d'envoi du choc contre le Borussia Dortmund ce mercredi soir.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain disputera le match le plus important de sa saison. Battu à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions il y a trois semaines (1-2), le club de la capitale devra s'imposer pour atteindre les quarts de finale pour la première fois en quatre ans. Mais il faudra le faire devant un Parc des Princes vide puisque ce choc se déroulera à huis clos à cause de l'épidémie de coronavirus. Et ce n'est pas tout, puisque le PSG pourrait être contraint de se passer des services de Kylian Mbappé.

Sans Mbappé contre Dortmund ?