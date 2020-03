Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé touché par le coronavirus ? La réponse

Publié le 10 mars 2020 à 22h15 par A.D.

Souffrant de la gorge, Kylian Mbappé est incertain pour la rencontre face au Borussia Dortmund ce mercredi. Testé pour le coronavirus par précaution, l'attaquant du PSG ne serait pas infecté.

Kylian Mbappé ne souffre pas du coronavirus. Victime de maux de gorge, le champion du monde français a dû sécher les derniers entrainements du PSG. Une situation qui pourrait le contraindre à déclarer forfait pour la rencontre face au Borussia Dortmund ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Interrogé au micro de PSG TV ce mardi, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de Kylian Mbappé : « Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin ».

Kylian Mbappé n'aurait pas le coronavirus